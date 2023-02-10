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06:01, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

Мужчина обнаружил неожиданную находку во время перестройки старого дома

Пользователь Reddit обнаружил пустой сейф под половым покрытием 90-летнего дома

Фото: @Shkmstr / Reddit

Мужчина из США с ником Shkmstr, работающий над перестройкой старого дома в Лос-Анджелесе, обнаружил под половым покрытием в здании сейф. Фотографию неожиданной находки он разместил на развлекательном портале Reddit.

«Занимаюсь перестройкой 90-летнего дома в Лос-Анджелесе стоимостью шесть миллионов долларов и нашел вот это под половым покрытием», — написал пользователь. На опубликованном снимке можно увидеть покрытый пылью и строительным мусором сейф с замком и ручкой.

В комментариях Shkmstr добавил, что его руководитель сообщил хозяевам о находке, однако оказалось, что они уже знали о ней. По словам владельцев дома, сейф пуст. Они также дали указание работникам вынуть сейф и выбросить его. Рассказчик, в свою очередь, усомнился в том, что ему и другим работникам разрешат открыть сейф, так как это займет лишнее время и не принесет какого-либо результата.

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Вместе с тем в комментариях некоторые пользователи выразили уверенность в том, что у Shkmstr все-таки есть возможность открыть находку и даже забрать ее себе. «Если вы выбросите сейф, как вам указали, тогда он станет мусором. Мусор считается всеобщим достоянием и может быть взят кем угодно», «В большинстве штатов США как только владелец объявил что-либо мусором (...), это больше не принадлежит ему», — заявили они.

Ранее другой пользователь Reddit обнаружил на берегу реки сейф, открыл его и удивился содержимому. Многие комментаторы признались, что находка мужчины их рассмешила.

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Маргарита Щигарева
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