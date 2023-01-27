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06:00, 27 января 2023Интернет и СМИ

Мужчина открыл найденный у реки сейф и удивился его содержимому

Пользователь Reddit нашел у реки сейф с лежащими внутри пакетами с запчастями от него

Фото: MichaelSilverV / Reddit

Мужчина с ником MichaelSilverV нашел на берегу реки бесхозный сейф, открыл его и удивился содержимому. Снимки и рассказ о произошедшем он разместил на Reddit.

«Я нашел вот это на пляже во время отлива. Кажется, мне стоит что-то с этим сделать», — написал автор поста. На опубликованной им фотографии присыпанный песком черный сейф лежал на грязном каменистом берегу. В комментариях MichaelSilverV добавил, что сейф закрыт, а внутри, судя по звуку, находится нечто небольшое и плоское.

Позднее рассказчик сообщил в комментариях, что ему удалось открыть сейф, сломав дверцу с помощью камня. По словам мужчины, механизм устройства был поврежден. В наполненном грязью сейфе он нащупал два небольших пакетика. «Лежало ли внутри золото? Драгоценности? Жесткий диск с биткоинами на миллионы долларов? Там лежали запчасти от сейфа», — поделился он и опубликовал фотографию запчастей.

Фото: MichaelSilverV / Reddit

«Что ж, теперь ты можешь починить сломанный тобой сейф», — пошутил один из комментаторов. Другие признались, что рассказ о неожиданной находке их рассмешил. Сам же автор поста отметил, что этот случай подарил ему интересные воспоминания.

Ранее другой пользователь Reddit, работающий электриком, рассказал, что случайно обнаружил в стене старую датскую газету. Находка удивила его, так как номер газеты вышел ровно 101 год назад.

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Олег Давыдов
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