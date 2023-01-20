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08:02, 20 января 2023Интернет и СМИ

Электрик нашел в стене старую газету и удивился

Электрик из Дании нашел в стене старую газету в день 101-летней годовщины ее выпуска

Фото: Primary-Map-785 / Reddit

Работающий электриком мужчина из Дании заявил, что случайно обнаружил в стене старую газету в день 101-летней годовщины ее выпуска. Об удивившей его находке он рассказал на Reddit.

«Сегодня на работе (в старой квартире) я вытаскивал провода и обнаружил внутри стену эту старую газету. Мне показалось странным, что дата ее выхода — среда, 18 января 1922 года. И это тот же самый день сегодня, только 101 год спустя», — написал автор поста с ником Primary-Map-785.

На опубликованной им фотографии изображена газета на датском языке с пожелтевшими страницами. На изображении можно увидеть снимок катающихся на санках людей, рекламу зубной пасты и женских нарядов, а также сводку о заболевших гриппом в Копенгагене.

Фото: Primary-Map-785 / Reddit

«Я работаю в строительной сфере и постоянно обнаруживаю такое в старых домах, но до такого уровня совпадений никогда не доходило», — заявил в комментариях один пользователь Reddit. Другой отметил, что трудится плотником и оставляет в старых зданиях маленькие бутылочки алкоголя с именами рабочих в надежде, что спустя много лет кто-нибудь обнаружит их. Ряд комментаторов также посоветовали Primary-Map-785 вернуть старую газету на место и добавить к ней свежий выпуск прессы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что решил убрать в доме после того, как из него выехали съемщики, и обнаружил неожиданную находку. По словам мужчины, в помещении поселились кошка с котятами.

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Маргарита Щигарева
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