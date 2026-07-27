Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков: У Путина сегодня планируется международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«[Сегодня] во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор, будем вас информировать», — отметил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что участие Военно-морского флота России в международных учениях демонстрирует, что попытки изолировать страну в сфере обороны и безопасности безуспешны. Он подчеркнул, что есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые она решает с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира.

4 июля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.