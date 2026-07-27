Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:28, 27 июля 2026 (обновлено: 12:43, 27 июля 2026)Мир

Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков: У Путина сегодня планируется международный телефонный разговор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«[Сегодня] во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор, будем вас информировать», — отметил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что участие Военно-морского флота России в международных учениях демонстрирует, что попытки изолировать страну в сфере обороны и безопасности безуспешны. Он подчеркнул, что есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые она решает с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира.

4 июля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле высказались о воздушном перемирии с Украиной
    Российские военные ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ
    Киевское «Динамо» пожаловалось в УЕФА из-за российского флага на матче Лиги Европы
    Москвичку уволили за разглашение коммерческой тайны через ИИ
    В Кремле высказались о словах Зеленского по поводу военных КНДР на СВО
    В Японии сочли уцелевшей вернувшуюся на Землю миссию СССР «Космос-482»
    Стремление вложиться в резко подешевевшие акции назвали преждевременным
    России предрекли дефицит одного вида жилья
    В России заявили о вступлении в «ледяную войну» с Европой
    Стрелок ВС России рассказал о ликвидации польских наемников с помощью гранат
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok