Белый дом назвал время телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным назначены на 12:00 по времени Восточного побережья (20:00 по московскому) в субботу, 28 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную Белым домом.
К переговорам присоединится вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.
До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
После общения с российским лидером запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.
Ранее в Кремле подтвердили планы президентов России и США поговорить 28 января.
Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.