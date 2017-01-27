Кремль назвал возможную дату телефонного разговора Путина и Трампа

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться уже в субботу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости, в пятницу, 27 января.

Ранее корреспондент телеканала NBC Хелли Джексон со ссылкой на источники в американской администрации написала в Twitter о планах Трампа пообщаться по телефону с российским президентом в ближайшие выходные. «Первый звонок с инаугурации», — подчеркнула Джексон.

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Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября прошлого года. Главы государств обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также они договорились продолжить контакты по телефону и в перспективе — провести личную встречу.

Песков ранее уточнял, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается. Подготовка к общению двух лидеров, по его словам, ведется по линии внешнеполитического ведомства.

15 января газета The Sunday Times написала, что американский президент намерен встретиться с российским коллегой в Рейкьявике в ближайшие недели. Однако в тот же день официальный представитель Трампа Шон Спайсер опроверг эти сообщения. В Кремле в свою очередь подтвердили, что никаких переговоров о встрече пока не ведется.

Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоялась в Вашингтоне возле Капитолия 20 января.