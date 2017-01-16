Кремль опроверг все сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа

Сообщения о готовящейся встрече президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, появляющиеся в прессе, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 16 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Каких-либо договоренностей, наметок или какой-то подготовки к встрече не ведется, потому что президент [России] и господин Трамп пока это никак не обсуждали и каких-либо договоренностей на этот счет нет», — сказал Песков.