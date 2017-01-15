В команде Трампа опровергли информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике

Представитель избранного президента США Дональда Трампа опроверг сообщение СМИ о намерении республиканца встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. Он назвал эту информацию «стопроцентной ложью».

Глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон ранее заявил, что ведомство не получало запросов о проведении российско-американских переговоров. При этом он выразил готовность оказать помощь в проведении встречи. «Мы будем смотреть на это положительно и сделаем наш вклад в улучшение отношений между США и Россией», — приводит Iceland Monitor слова министра.