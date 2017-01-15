The Sunday Times назвала место встречи Трампа с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Как отмечает издание, главы государств проведут переговоры в ближайшие недели после инаугурации Трампа. Отмечается, что встреча с Путиным в столице Исландии станет первой зарубежной поездкой республиканца. По информации источников, которые обсуждали данный вопрос в российском посольстве в Лондоне, Москва намерена согласиться на проведение встречи.

Одним из вопросов, которые Трамп поднимет на переговорах, как ожидается, станет соглашение с Россией об ограничении ядерных вооружений.

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13 января сообщалось, что Трамп после инаугурации побеседует с Владимиром Путиным по телефону. Предыдущий разговор политиков состоялся 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения двух стран, сойдясь во мнении, что те находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии». Собеседники высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.

11 января избранный президент США впервые в новом качестве провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что отказывается от идеи перезагрузки отношений с Москвой. «Мы или придем к взаимопониманию, или нет», — пояснил республиканец. Кроме того, в ходе беседы с журналистами он также заявил, что хорошее отношение со стороны Путина может пойти на пользу отношениям двух стран.

Дональд Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января.

В 1986 году в Рейкьявике назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений, отмечает РИА Новости.