МИД отказался комментировать общение советника Трампа и посла России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ведомство не комментирует ежедневные рабочие контакты с коллегами из США или других стран. Об этом в субботу, 14 января, сообщает РИА Новости.

Так дипломат отреагировал на сообщения о телефонных переговорах советника избранного президента США Майкла Флинна и посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка.

Ранее в пятницу знакомые с положением дел источники сообщили Reuters, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону в день ввода администрацией действующего главы Соединенных Штатов Барака Обамы новых антироссийских санкций, включающих высылку дипломатов. Стороны, по данным агентства, говорили именно 29 декабря 2016 года, а не днем ранее, как заявлял представитель переходного штаба Трампа Шон Спайсер.

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13 января на брифинге Спайсер заявил журналистам, что Флинн и Кисляк общались по телефону 28 декабря по вопросу организации телефонных переговоров между главами России и США после инаугурации Трампа.

29 декабря администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о введении санкций против ряда российских граждан и организаций, в число которых попали ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Помимо этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и предписал им и членам их семей покинуть страну в течение 72 часов. Данные меры США связали с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых обвиняют РФ.

Москва последовательно отвергает свою причастность к виртуальной агрессии. Владимир Путин отказался отвечать Вашингтону аналогичным образом и высылать из России американских диппредставителей.