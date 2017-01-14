СМИ узнали о пяти беседах советника Трампа и посла России в день ввода санкций

Советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майкл Флинн и посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк пять раз общались по телефону в день ввода администрацией действующего главы Соединенных Штатов Барака Обамы новых антироссийских санкций, включающих высылку дипломатов. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с положением дел источники.
Стороны, по данным агентства, говорили именно 29 декабря 2016 года, а не днем ранее, как заявлял представитель переходного штаба Трампа Шон Спайсер. Причем Флинн и Кисляк созванивались уже после того, как стало известно о введенных Вашингтоном ограничительных мерах, но до заявления президента РФ Владимира Путина об отказе от ответных шагов.
Источники Reuters подчеркнули, что точное содержание бесед, а также то, по чьей именно инициативе они состоялись, им не известно.
13 января на брифинге Спайсер заявил журналистам, что Флинн и Кисляк общались по телефону 28 декабря по вопросу организации телефонных переговоров между главами России и США после инаугурации Трампа.
Неназванный сотрудник штаба республиканца сообщил изданию The Washington Post, что Кисляк и Флинн по телефону не обсуждали санкции, однако не смог сказать, был ли последний в курсе намерений Вашингтона ввести их. Собеседник Reuters в переходной команде Трампа подтвердил, что, насколько ему известно, в телефонной беседе вопрос санкций действительно не затрагивался.
29 декабря администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о введении санкций против ряда российских граждан и организаций, в число которых попали ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Помимо этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и предписал им и членам их семей покинуть страну в течение 72 часов. Данные меры США связали с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых обвиняют РФ.
Москва последовательно отвергает свою причастность к виртуальной агрессии. Владимир Путин отказался отвечать Вашингтону аналогичным образом и высылать из России американских диппредставителей.