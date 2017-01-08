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Керри раскритиковал Трампа за использование Twitter в вопросах внешней политики

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Джон Керри
Джон Керри

Госсекретарь США Джон Керри подверг критике способ избранного президента Дональда Трампа использовать микроблог в Twitter для обсуждения вопросов внешней политики. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Я не делаю заявления относительно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют адекватно справляться со сложными выборами, которые нам приходится делать», — отметил Керри. Он выразил надежду на то, что новая администрация США выберет другой тип коммуникации.

1 января будущий пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщил, что Трамп и после вступления в должность продолжит активно использовать Twitter для политических заявлений. «На его аккаунт подписаны более 45 миллионов человек. «У него есть возможность прямого разговора. Ему не нужно использовать для того СМИ»», — отметил он.

13 ноября Трамп пообещал, что будет «очень сдержанным» при использовании социальных сетей на посту главы государства. Республиканец назвал соцсети отличной и современной формой общения. «Там нет ничего такого, чего нужно стыдиться», — отметил он.

Дональд Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января.

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