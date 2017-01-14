Постпред США усмотрела в сокращении финансирования ООН выгоду для России

Если США урежут финансирование Организации Объединенных Наций, то главную роль в ней станут играть Россия и Китай. С таким предупреждением, как сообщает ТАСС, выступила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

«Если мы сократим финансирование ООН, то единственными, кто извлечет из этого пользу, будут такие страны, как Китай или Россия, которые очень хотят, чтобы в некоторых дискуссиях США отстаивали и продвигали здесь [свою] политику, занимая менее твердые позиции. Если лидерство США в ООН ослабнет, то другие страны займут наше место», — сказала дипломат, выразив уверенность, что это не выгодно ни США, ни их союзнику Израилю.

Пауэр отметила, что в курсе обсуждения в Конгрессе США возможности сокращения или отказа от взносов в ООН, которые в настоящее время составляют 22 процента бюджета организации или три миллиарда долларов в год. «Мы главенствуем в мире отчасти потому, что главенствуем в ООН. Если мы свяжем себе руки и лишим эту организацию финансирования, которое используется для усилий по урегулированию конфликтов..., то это чрезвычайно сильно навредит интересам США», — резюмировала она.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп пообещал перемены во «всем, что касается ООН», после своей инаугурации на пост президента. Об этом он заявил после того, как США воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, запрещающей строительство израильских поселений в Палестине.

Ранее в тот же день Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных территориях. Документ поддержали все члены СБ кроме США. При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.