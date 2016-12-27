Трамп рассказал об унынии мира до своей победы

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что до его победы на выборах мир пребывал в унынии. Об этом он написал в Twitter.

«Мир пребывал в унынии до моей победы — не было никакой надежды. Сейчас рынок вырос почти на 10 процентов, а рождественские расходы — более чем на триллион долларов!» — отметил Трамп.

Республиканец также выразил мнение, что у ООН есть большой потенциал, но сейчас организация является лишь клубом, в котором «люди собираются вместе, чтобы поговорить и хорошо провести время».

Ранее Трамп пообещал перемены во «всем, что касается ООН», после своей инаугурации на пост президента. Комментарий он оставил после того, как США воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, запрещающей строительство израильских поселений на палестинских территориях.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел свою основную соперницу — демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.