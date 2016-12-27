Трамп исключил возможность победы Обамы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание уходящего главы Белого дома Барака Обамы о том, что тот мог бы победить его на выборах. Свое мнение республиканец высказал в Twitter.

«Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!» — написал Трамп.

Республиканец перечислил главные, на его взгляд, причины поражения на президентских выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон: сокращение количества рабочих мест, борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также реформа системы медицинского страхования.

Материалы по теме Обама. Итоги Что обещал и чего смог добиться уходящий американский президент

26 декабря Барак Обама заявил, что в том случае своего участия в выборах президента от демократов он бы одолел Дональда Трампа. Глава Белого дома выразил мнение, что главной ошибкой демократов было игнорирование интересов целых слоев общества, особенно тех, которых никак не затронули проводимые реформы, и отрыв от простого народа. При этом он похвалил Хиллари Клинтон, которая «прекрасно держалась в сложных обстоятельствах», и посетовал на прессу, которая неверно освещала ее шаги и заявления.

23 декабря Трамп согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что Демократическая партия и ее кандидат Хиллари Клинтон не смогли с достоинством принять поражение на президентских выборах в США. «Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!» — написал он в Twitter.