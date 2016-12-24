Макфол обвинил согласившегося с Путиным Трампа в «поливании грязью» американцев

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол обвинил избранного президента Дональда Трампа в том, что он вместе с российским лидером Владимиром Путиным «поливает грязью» американцев. Об этом бывший дипломат написал в Twitter.

«Итак, теперь избранный президент и автократ из Кремля поливают грязью американцев. Беспрецедентно. Выскажутся ли республиканцы? Побеждать нужно также с достоинством», — заявил бывший посол.

Макфол раскритиковал Трампа за нежелание расследовать якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы в США и назвал его отношение к Путину «странной любовью».

23 декабря Трамп согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что Демократическая партия и ее кандидат Хиллари Клинтон не смогли с достоинством принять поражение на президентских выборах в США. «Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!» — написал он в Twitter.

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Выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года. В ходе избирательной кампании представители Демпартии неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы с помощью хакеров добыла и предала гласности материалы, компрометирующие руководство демократов и штаб их кандидата Хиллари Клинтон. Также Москву подозревали во вмешательстве в предвыборную кампанию с целью помочь кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу. Россия все обвинения отвергала.

В ноябре сообщалось о том, что Макфол попал в санкционный список Москвы за целенаправленный ущерб российско-американским отношениям.

Макфол занимал должность посла США в России с января 2012-го по февраль 2014 года. Вместе с Клинтон, занимавшей пост госсекретаря, он был одним из архитекторов перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.