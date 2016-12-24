Трамп разделил мнение Путина об унижении сторонников Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о поражении Демократической партии и ее кандидата Хиллари Клинтон на выборах в Соединенных Штатах.

«Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!» — написал Трамп в Twitter.

23 декабря Владимир Путин на большой пресс-конференции выразил мнение, что действующая администрация США унижает свое достоинство, занимаясь поисками на стороне виновников в поражении Демократической партии на выборах президента США. «Они [демократы] по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать», — приводит его слова РИА Новости. Президент России констатировал, что Демократическая партия США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы.

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Выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года. В ходе избирательной кампании представители Демпартии неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы с помощью хакеров добыла и предала гласности материалы, компрометирующие руководство демократов и штаб их кандидата Хиллари Клинтон. Также Москву подозревали во вмешательстве в предвыборную кампанию с целью помочь кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу.