В сенате США проведут расследование вмешательства России в выборы

Комитет по разведке сената США проведет собственное межпартийное расследование якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает в субботу, 14 января, Reuters со ссылкой на совместное заявление главы комитета республиканца Ричарта Барра и демократа Марка Уорнера.

«Мы считаем, что крайне важно иметь полное представление о масштабах российской разведывательной деятельности, оказывающей влияние на Соединенные Штаты», — говорится в заявлении.

Сенаторы намерены опросить высокопоставленных сотрудников администраций уходящего президента Барака Обамы и его преемника Дональда Трампа, а также изучить разведданные, касающиеся предполагаемой связи между Россией и «отдельными представителями политических кампаний».

Выводы комитет по разведке опубликует в открытом и секретном докладах.

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10 января ряд сенаторов-республиканцев и демократов, в том числе Джон Маккейн, внес законопроект о санкциях в отношении России из-за кибератак и ситуации на Украине и в Сирии. Документ, в частности, предусматривает введение ограничений за сотрудничество с силовыми структурами РФ, а также за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергосектор России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Вашингтона как «совершенно бессмысленные, но вредоносные ... по всем направлениям внешней политики».

6 января была опубликована рассекреченная часть доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. В докладе указывается, что Москва хотела подорвать веру общества в демократический процесс в США и очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Россия все обвинения последовательно отрицает.