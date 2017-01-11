Глава ЦРУ рассказал о разговоре с российскими коллегами по поводу кибератак

Директор ЦРУ Джон Бреннан рассказал о телефонном разговоре с представителем российских спецслужб по поводу кибератак. Об этом сообщает CNN.

По словам Бреннана, в ходе беседы он предупредил, что Москва играет с огнем. Как утверждает шеф ЦРУ, российский коллега обещал передать содержание этой беседы президенту России Владимиру Путину.

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9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил разочарование качеством информации, содержащейся в опубликованном отчете спецслужб США о предполагаемой причастности России к кибератакам. По словам Пескова, в отчете звучат «голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб».

«Мы по-прежнему любую причастность Москвы и обвинения в том, что к каким-либо хакерским атакам могут иметь причастность официальные лица, или официальные ведомства Российской Федерации, мы категорически исключаем», — заключил Песков.

Тремя днями ранее была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.