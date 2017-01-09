Песков счел доклад о «российских кибератаках» недостойным детального прочтения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил разочарование качеством информации, содержащейся в опубликованном отчете спецслужб США о предполагаемой причастности России к кибератакам. Его слова в понедельник, 9 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Опубликованная часть фактически, кроме разочарования, ничего не вызывает, потому что пытаться нанизать такое количество эмоций на такой скудный материал — это, конечно, вызывает недоумение», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, прочитал ли президент России Владимир Путин отчет лично, его пресс-секретарь напомнил, что документ находится в открытом доступе. «Я не могу сказать, насколько детально, но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать», — добавил он.