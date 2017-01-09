В Кремле назвали доклад спецслужб США о кибератаках охотой на ведьм

Доклад спецслужб США о предположительном вмешательстве российских хакеров в американские президентские выборы напоминает охоту на ведьм, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 9 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это уже напоминает действительно в полный рост охоту за ведьмами», — сказал Песков. По его словам, «наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили подобное».

«Мы помним эти периоды истории и знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами и подходами, все-таки ориентированными на диалог, а не на эмоциональные припадки», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, пока доподлинно неизвестно о реакции избранного президента США Дональда Трампа на доклад, поэтому судить о его позиции рано. «Он пока сам не выступал с какими-либо комментариями однозначными на этот счет», — сказал Песков.

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7 января избранный вице-президент Майк Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа предпримет агрессивные шаги по борьбе с кибератаками.

Сам Трамп 6 января после встречи с представителями разведслужб признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, однако выразил уверенность, что этот фактор не повлиял на президентские выборы. Кроме того, заявления о российских кибератаках Трамп также называл политической охотой на ведьм.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США.

«Охотой на ведьм» в США называли маккартистское движение, имевшее место между концом 1940-х и 1957 годом, сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных». Свое название оно получило от фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти.