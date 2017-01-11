Тимакова назвала Маккейна ущербным политическим старцем

Правительство РФ сожалеет в связи с тем, что решения о вводе новых антироссийских санкций в США инициируются «политическими старцами», и надеется на восстановление экономических отношений с Вашингтоном. Об этом, как сообщает в среду, 11 января, ТАСС, заявила пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

«Грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как [сенатор Джон] Маккейн... Жаль, что именно такие ущербные политические старцы пытаются навязать свою позицию американскому народу», — сказала Тимакова.

Политические деятели, подобные Маккейну, не могут определять вектор российско-американских отношений, отметила пресс-секретарь Дмитрия Медведева. «Иногда нужно проявить мудрость и вовремя уйти», — добавила она.

Наиболее насущная задача Москвы и Вашингтона, как считает Тимакова, выведение из плачевного состояние деловых связей. «Экономические отношения России и США серьезно деградировали, хотя и раньше они не были на высоком уровне. Правительство России полагало бы разумным возобновление экономических отношений с США», — резюмировала пресс-секретарь.

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10 января ряд сенаторов-республиканцев и демократов, в том числе Джон Маккейн, внес законопроект о санкциях в отношении России из-за кибератак и ситуации на Украине и в Сирии. Документ, в частности, предусматривает введение ограничений за сотрудничество с силовыми структурами РФ, а также за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергосектор России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Вашингтона как «совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики».