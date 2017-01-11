CNN узнал содержание секретной части доклада о влиянии России на выборы в США

В секретной части доклада о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США, представленного спецслужбами избранному президенту Дональду Трампу, говорилось о том, что российская разведка собрала компромат на него. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Обвинения в адрес России, по данным телеканала, были изложены в двухстраничном резюме, приложенном к отчету о российском вмешательстве в выборы. В их основу, в частности, легли доклады бывшего британского разведчика, которому доверяет ФБР. Бюро, как утверждает CNN, в настоящее время проверяет достоверность информации, которая якобы была получена британцем от российских источников.

В резюме говорилось о том, что Россия якобы собрала информацию, которая потенциально могла навредить как республиканцам, так и демократам, однако обнародованы были сведения, которые компрометировали только Демократическую партию США и ее кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Кроме того, в резюме утверждалось, что доверенные лица Трампа в ходе кампании поддерживали контакты с лицами, связанными с российским правительством.

Команда избранного президента пока не прокомментировала данную информацию.

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6 января Трамп после брифинга с представителями разведслужб, посвященного хакерским взломам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, но выразил уверенность, что это не повлияло на результат президентских выборов.

Ранее в тот же день была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Москва все обвинения последовательно опровергает.