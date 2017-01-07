Трамп объяснил кибератаки халатаностью Демпартию США

Кибератаки на сервера Демпартии США стали возможны из-за халатности членов партийного Национального комитета. Такое мнение высказал в Twitter избранный президент США Дональд Трамп.

«Грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки. Национальный комитет республиканцев серьезно защищен!» — написал будущий глава Белого дома.

В интервью Associated Press Трамп заявил, что «узнал для себя много нового» после встречи с руководством американской разведки. В то же время избранный президент отказался напрямую ответить на вопрос о возможной причастности России к кибератакам, ограничившись фразой: «Это действительно была отличная встреча, мне очень понравились эти люди».

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Избранный президент США 6 января после брифинга с представителями разведслужб, посвященного хакерским взломам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, но выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат президентских выборов.

Трамп также пообещал сформировать специальную команду для противодействия хакерам, которая в течение 90 дней после его инаугурации должна будет разработать соответствующий план. При этом он заверил, что вопрос безопасности страны для него «приоритет номер один».

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.