Обама упрекнул оппонентов в желании встать на сторону России

Ряд критиков Демократической партии предпочитают встать на сторону России в ущерб интересам Соединенных Штатов. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC уходящий президент США Барак Обама.

«Меня беспокоит большой объем комментариев, появившийся в последнее время со стороны республиканцев, аналитиков или телекомментаторов, которые, кажется, больше доверяют [президенту России] Владимиру Путину, чем другим американцам, только потому, что эти соотечественники-американцы — демократы», — приводит слова главы государства CNN.

Обама призвал своих оппонентов помнить, что они находятся в одной с ним команде. «Владимир Путин не в нашей команде», — добавил президент.

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6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп 6 января после встречи с представителями разведслужб, посвященной кибератакам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, но выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат президентских выборов.

Трамп также пообещал сформировать специальную команду для противодействия хакерам, которая в течение 90 дней после его инаугурации должна будет разработать соответствующий план. При этом он заверил, что вопрос безопасности страны для него «приоритет номер один».

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.