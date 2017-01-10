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Американская разведка допустила влияние России на выборы в десятках стран

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Джеймс Клэппер
Джеймс Клэппер

Россия могла повлиять в последние годы на выборы в более чем 20 странах. С таким утверждением, как передает РИА Новости, выступил во вторник, 10 января, на слушаниях в сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

«Возможно, это две дюжины стран», — сказал Клэппер, отвечая на вопрос о вмешательстве России в выборы в других странах. Он пояснил, что речь идет о якобы имевших место попытках Москвы «повлиять на политические взгляды или мнения». О каких конкретно государствах идет речь, глава разведведомства не уточнил.

Клэппер также выразил уверенность, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон Россия продолжила бы кибератаки, поскольку отдавала предпочтение ее сопернику — республиканцу Дональду Трампу. «Это логичный вывод, что они [русские] отдавали предпочтение избранному президенту и хотели как можно больше навредить Хиллари Клинтон и, если бы она победила, поставить под угрозу ее президентство», — заявил он.

Директор Национальной разведки уточнил, что Москва, по его мнению, считала Клинтон наиболее вероятным победителем выборов «летом, приблизительно в августе», однако затем стала склоняться в сторону Трампа.

Ранее 10 января в ходе сенатских слушаний Клэппер заявил, что выводы спецслужб США о якобы имевшей место причастности России к кибератакам во время президентской кампании основаны на сведениях, полученных от их источников, а также на сборе технических данных и информации из открытых источников. Большая часть доклада о вмешательстве России в выборы США, как отметил глава ведомства, засекречена в связи с необходимостью защиты источников информации и методов сбора данных.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. В Москве подобные обвинения последовательно отрицали.

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