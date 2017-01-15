В Кремле прокомментировали сообщения о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Рейкьявике. Об этом он сказал РИА Новости.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», — констатировал Песков.

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Ранее в воскресенье, 15 января, представитель Трампа назвал распространенную The Sunday Times информацию стопроцентой ложью, а посольство России в Великобритании заявило, что сообщение издания является попыткой подорвать президентство избранного лидера.