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Российские дипломаты назвали информацию о встрече Трампа с Путиным ерундой

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Дипломаты назвали сообщение о планах избранного президента США Дональда Трампа и его переходной команды встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, опубликованное в СМИ, ерундой. Об этом представитель посольства России в Лондоне в воскресенье, 15 января, сообщил РИА Новости.

«Это ерунда, попытка британцев подорвать президентство Дональда Трампа, чем они, видимо, будут заниматься до последнего», — заявил собеседник агентства.

Ранее британская газета Sunday Times написала о намерении Трампа и его переходной команды встретиться с Путиным в Исландии. Говорилось, что это станет первым зарубежным визитом нового американского президента. Источники издания сообщили, что российская сторона якобы готова согласиться на эти. Представители избранного президента США позднее опровергли сообщение и назвали стопроцентой ложью.

В 1986 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и американский президент Рональд Рейган провели в Рейкьявике (Исландия) переговоры о сокращении ядерных вооружений. Стороны не достигли конкретных договоренностей в ходе этой встречи, однако она показала, что диалог в принципе возможен, и стала важным шагом к окончанию холодной войны.

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