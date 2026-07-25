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22:15, 25 июля 2026Мир

Стало известно о подготовке США и Украиной предложения о прекращении огня в небе

Reuters: США и Украина подготовили для России предложение о прекращении огня в небе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Украинская и американская стороны рассмотрели инициативу о введении режима прекращения огня в воздушном пространстве в рамках спецоперации. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что они подготовили для Москвы новое предложение о прекращении огня в небе. Ожидается, что обсуждение станет частью нового раунда мирных инициатив, которые могут быть представлены российским властям.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, они должны быть основаны «на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже; и, самое главное, реалий на земле».

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