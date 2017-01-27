Названа дата разговора Трампа с Путиным, Меркель и Олландом

Американский президент Дональд Трамп поговорит с президентом России Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Франсуа Олландом 28 января. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем Twitter.

В Кремле подтвердили планы президентов России и США поговорить 28 января.

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Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября прошлого года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону и в перспективе — провести личную встречу.

15 января газета The Sunday Times написала, что американский президент намерен встретиться с российским коллегой в Рейкьявике в ближайшие недели. Однако в тот же день Спайсер опроверг эти сообщения. В Кремле в свою очередь подтвердили, что никаких переговоров о встрече пока не ведется.