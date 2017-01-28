Песков прокомментировал запланированный разговор Путина и Трампа

К запланированным переговорам президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа с российской стороны не будут привлекать кого-либо еще. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 28 января, пишет РИА Новости.

«Не планируется», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что телефонные переговоры Трампа с Путиным назначены на 12:00 по времени Восточного побережья (20:00 по московскому) 28 января. К ним с американской стороны также присоединится вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

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До этого Трамп также поговорит по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а после — с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Ранее в Кремле подтвердили планы президентов России и США поговорить 28 января.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.