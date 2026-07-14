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06:28, 14 июля 2026Путешествия

В Германии три самолета не смогли приземлиться в аэропорту из-за зайца

Bild: В аэропорту Дрездена на полчаса задержали прием самолетов из-за сбитого зайца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

В аэропорту Дрездена три самолета не смогли приземлиться из-за зайца. Об этом сообщила германская газета Bild.

Вечером 12 июля небольшой самолет сбил животное на взлетно-посадочной полосе. Из-за инцидента на полчаса задержали прием воздушных судов, два борта кружили в ожидании посадки, еще один ушел на запасной аэродром.

Как пояснили в аэропорту, происшествие с зайцем автоматически запустило обязательный протокол безопасности, необходимо было проверить полосу на наличие посторонних предметов.

Сотрудники пожарной службы убрали останки животного и тщательно осмотрели территорию, после чего дали разрешение на открытие полосы.

Ранее самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Италии в США, совершил экстренную посадку в Ирландии из-за технических неполадок.

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