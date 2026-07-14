Экс-премьер Украины предрек проблемы для Киева из-за массовых протестов

Азаров: Массовые протесты против мобилизации обернутся проблемами для Киева

Если массовые протесты против насильственной мобилизации распространятся на всю Украину, это может создать серьезные проблемы для властей страны. На это указал экс-премьер-министр страны Николай Азаров в беседе с ТАСС.

Политик пояснил, что пока у полицейских есть возможность задерживать каждого, кто высказывается против мобилизации, в том числе женщин, однако в дальнейшем у них может не оказаться на это ресурсов. «Это хорошо делать, когда сопротивление оказывают два-три человека, это возможно сделать. Но когда выходят сотни, это невозможно. Вот поэтому <...> если то, что происходит на западной Украине, будет распространяться на центральную, на юго-восточную часть Украины, тогда будут серьезные проблемы для набора», — пояснил Азаров.

Он также добавил, что если протесты распространятся на всю Украину, это скажется и на темпах мобилизации — будет чувствоваться серьезное ослабление набора.

8 июля во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.