Во Львове на акции протеста против ТЦК толпа перевернула автомобиль военкомов

Во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Об этом сообщила «Страна.ua».
Издание отмечает, что большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.
Люди скандировали «Позор!» и нецензурно выражались в адрес сотрудников ТЦК. По информации издания, последние схватили и избили 20-летнего молодого человека.
В июне в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с ТЦК. Толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщали о применении газа против протестующих.