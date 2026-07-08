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23:17, 8 июля 2026Бывший СССР

Во Львове на акции протеста против ТЦК толпа перевернула автомобиль военкомов

«Страна»: Во Львове толпа перевернула автомобиль ТЦК в знак протеста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Об этом сообщила «Страна.ua».

Издание отмечает, что большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.

Люди скандировали «Позор!» и нецензурно выражались в адрес сотрудников ТЦК. По информации издания, последние схватили и избили 20-летнего молодого человека.

В июне в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с ТЦК. Толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщали о применении газа против протестующих.

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