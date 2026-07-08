Во Львове на акции протеста против ТЦК толпа перевернула автомобиль военкомов

«Страна»: Во Львове толпа перевернула автомобиль ТЦК в знак протеста

Во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Об этом сообщила «Страна.ua».

Издание отмечает, что большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.

Люди скандировали «Позор!» и нецензурно выражались в адрес сотрудников ТЦК. По информации издания, последние схватили и избили 20-летнего молодого человека.

В июне в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с ТЦК. Толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщали о применении газа против протестующих.

