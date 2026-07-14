Каллас: ЕС исключил запрет на поставки российской рыбы из-за ее геополитического значения

Страны Евросоюза (ЕС) исключили запрет на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций из-за ее геополитического значения. Такое неожиданное признание сделала глава евродипломатии Кая Каллас.

По итогам встречи глав МИД ЕС Каллас задали вопрос об эмбарго на импорт российской рыбы.

Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы Кая Каллас глава евродипломатии

Еврокомиссия (ЕК) уже отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций. Так, Франция, Италия и Греция настояли на смягчении ограничений на въезд в Европу россиян. Некоторые страны Евросоюза выступили против запрета на импорт рыбы из России.

В ЕС пристыдили Каллас

Глава евродипломатии позорит ЕС своими заявлениями о незнании геополитического значения торговли с Россией. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата Алекс Христофору кипрский журналист

По мнению эксперта, Евросоюз и без того допустил серьезные просчеты при подготовке нового пакета санкций, а действия Каллас лишь усилили критику, превратив ситуацию в объект насмешек.

Каллас объяснила, почему ЕС не смог согласовать санкции против России

Главы МИД стран Европейского союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за разногласий между государствами объединения, в том числе по поставкам российской нефти, объяснила Каллас.

Ранее стало известно, что ЕС не смог согласовать новый, 21-й пакет санкций против России перед встречей глав МИД объединения.

У стран ЕС есть различные возражения. Война идет многие годы, и она оказывает влияние на цены на нефть Кая Каллас глава евродипломатии

При этом Каллас отметила, что страны ЕС находятся близко к достижению согласия по новому пакету антироссийских санкций. Послы европейских стран предпримут новую попытку согласовать пакет 15 июля, когда истекает срок действия потолка цен на российскую нефть.

Каллас призвала ЕС согласиться на короткую боль

Европейскому союзу следует потерпеть неудобства из-за антироссийских санкций. С таким призывом выступила Кая Каллас.

Мы должны согласиться на короткую боль ради долгосрочного выигрыша Кая Каллас глава евродипломатии

По словам Каллас, объединение уже приняло столько санкций, что в некоторых странах «консенсус ушел в сторону». При этом она призвала усилить давление на Россию и оказывать помощь Украине.

