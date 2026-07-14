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06:01, 14 июля 2026Мир

«Осложняет многие важные геополитические процессы». Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе

Каллас: ЕС исключил запрет на поставки российской рыбы из-за ее геополитического значения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Michael Brandt / Globallookpress.com

Страны Евросоюза (ЕС) исключили запрет на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций из-за ее геополитического значения. Такое неожиданное признание сделала глава евродипломатии Кая Каллас.

По итогам встречи глав МИД ЕС Каллас задали вопрос об эмбарго на импорт российской рыбы.

Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы

Кая Калласглава евродипломатии

Еврокомиссия (ЕК) уже отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций. Так, Франция, Италия и Греция настояли на смягчении ограничений на въезд в Европу россиян. Некоторые страны Евросоюза выступили против запрета на импорт рыбы из России.

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В ЕС пристыдили Каллас

Глава евродипломатии позорит ЕС своими заявлениями о незнании геополитического значения торговли с Россией. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата

Алекс Христофорукипрский журналист

По мнению эксперта, Евросоюз и без того допустил серьезные просчеты при подготовке нового пакета санкций, а действия Каллас лишь усилили критику, превратив ситуацию в объект насмешек.

Каллас объяснила, почему ЕС не смог согласовать санкции против России

Главы МИД стран Европейского союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за разногласий между государствами объединения, в том числе по поставкам российской нефти, объяснила Каллас.

Ранее стало известно, что ЕС не смог согласовать новый, 21-й пакет санкций против России перед встречей глав МИД объединения.

У стран ЕС есть различные возражения. Война идет многие годы, и она оказывает влияние на цены на нефть

Кая Калласглава евродипломатии

При этом Каллас отметила, что страны ЕС находятся близко к достижению согласия по новому пакету антироссийских санкций. Послы европейских стран предпримут новую попытку согласовать пакет 15 июля, когда истекает срок действия потолка цен на российскую нефть.

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Каллас призвала ЕС согласиться на короткую боль

Европейскому союзу следует потерпеть неудобства из-за антироссийских санкций. С таким призывом выступила Кая Каллас.

Мы должны согласиться на короткую боль ради долгосрочного выигрыша

Кая Каллас глава евродипломатии

По словам Каллас, объединение уже приняло столько санкций, что в некоторых странах «консенсус ушел в сторону». При этом она призвала усилить давление на Россию и оказывать помощь Украине.

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