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20:52, 13 июля 2026Мир

Названа дата новой попытки принять 21-й пакет санкций ЕС против России

Каллас: Послы ЕС предпримут новую попытку согласовать 21-й пакет санкций против РФ 15 июля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Denis Zuberi / Anadolu via Getty Images

Послы стран Европейского союза (ЕС) предпримут новую попытку согласовать 21-й пакет санкций против России 15 июля, когда истекает срок действия потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает ТАСС.

«У нас будет новая встреча наших послов в среду, но я не могу дать никаких гарантий», — сказала дипломат.

При этом Каллас подчеркнула, что Евросоюз пока не намерен переходить к альтернативному сценарию, который предусматривает отдельное продление действия механизма потолка цен на российскую нефть. По ее словам, главной целью Брюсселя остается согласование всего 21-го пакета санкций.

Ранее стало известно, что новый пакет санкций ЕС против России не был принят из-за разногласий государств-членов о поставках российской нефти.

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