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19:21, 13 июля 2026Мир

Раскрыта причина несогласования нового пакета санкций ЕС против России

Каллас: Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за разногласий между государствами объединения, в том числе по поставкам российской нефти. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает ТАСС.

«У стран ЕС есть различные возражения. Война идет многие годы, и она оказывает влияние на цены на нефть», — сказала она.

При этом Каллас отметила, что страны ЕС находятся близко к достижению согласия по новому пакету антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что ЕС не смог согласовать новый, 21-й пакет санкций против России перед встречей глав МИД объединения.

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