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09:15, 13 июля 2026Мир

В ЕС провалилось обсуждение новых санкций против России

Каллас: Страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) не смог согласовать новый, 21-й пакет санкций против России перед встречей глав МИД объединения. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова передает Reuters.

«Мы надеемся, что нам удастся согласовать 250 пунктов [российских физических и юридических лиц]. Это самое большое количество, которое мы согласовывали до сих пор. Что касается 21-го пакета, то здесь еще остаются некоторые открытые вопросы», — заявила глава евродипломатии.

10 июля портал Euroactiv сообщил, что Европейская комиссия (ЕК) отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета антироссийских санкций.

В проекте документа содержался пункт об автоматическом визовом запрете для всех военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине. Однако против этого выступили Франция, Италия и Греция, экономика которых зависят от российских туристов.

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