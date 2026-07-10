ЕК отказалась от наиболее жестких положений внутри 21-го пакета антироссийских санкций

Euractiv: ЕС может значительно смягчить 21-й пакет санкций против России

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций. Об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники.

В публикации уточняется, что на смягчении ограничений на въезд настаивали несколько стран: Франция, Италия и Греция. Отмечается, что запрет сузили до краткосрочных виз.

Также страны ЕС согласились запретить продажу российского СПГ с танкеров. Но ограничение может не коснуться перепродажи газа.

Известно, что некоторые страны Евросоюза поспособствуют облегчению запрета на экспорт рыбы из России.

Ранее министр правительства республики Ненад Попович заявил, что Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на огромное давление.