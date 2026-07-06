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09:39, 6 июля 2026Мир

Сербия сделала заявление о введении санкций против России

Министр Попович: Сербия никогда не введет санкции против РФ, несмотря на огромное давление
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mirko Kuzmanovic / Shutterstock / Fotodom

Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на огромное давление. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович, сообщает ТАСС.

«Мы не вводили и никогда не введем санкции против России», — сказал он на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки «Иннопром».

По словам министра, Сербия терпит огромное давление, а также получает реальные политические угрозы. Однако, он подчеркнул, что Белград — стойкий и знает, кто его друзья.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что служба по призыву в Вооруженных силах (ВС) республики будет возобновлена с марта 2027 года. Глава государства отметил, что Сербия станет еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву, которая составит 75 дней.

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