Министр Попович: Сербия никогда не введет санкции против РФ, несмотря на огромное давление

Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на огромное давление. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович, сообщает ТАСС.

«Мы не вводили и никогда не введем санкции против России», — сказал он на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки «Иннопром».

По словам министра, Сербия терпит огромное давление, а также получает реальные политические угрозы. Однако, он подчеркнул, что Белград — стойкий и знает, кто его друзья.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что служба по призыву в Вооруженных силах (ВС) республики будет возобновлена с марта 2027 года. Глава государства отметил, что Сербия станет еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву, которая составит 75 дней.