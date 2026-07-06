Сербия сделала заявление о введении санкций против России

Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на огромное давление. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович, сообщает ТАСС.
«Мы не вводили и никогда не введем санкции против России», — сказал он на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки «Иннопром».
По словам министра, Сербия терпит огромное давление, а также получает реальные политические угрозы. Однако, он подчеркнул, что Белград — стойкий и знает, кто его друзья.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что служба по призыву в Вооруженных силах (ВС) республики будет возобновлена с марта 2027 года. Глава государства отметил, что Сербия станет еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву, которая составит 75 дней.