Европейская страна возобновит службу в армии по призыву

Вучич: Служба по призыву в ВС Сербии будет возобновлена с марта 2027 года

Служба по призыву в Вооруженных силах (ВС) Сербии будет возобновлена с марта 2027 года. Об этом заявил президент республики Александар Вучич, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, сербская армия становится все сильнее. Он подчеркнул, что страна станет еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву.

«С марта у нас будет короткая срочная служба», — сказал он.

Уточняется, что срок службы по призыву в сербской армии составит 75 дней.

Ранее Вучич обеспокоился возможным военным союзом трех соседних стран — Хорватии, Албании и непризнанного Белградом Косово. Он также объявил союз «главной угрозой для Сербии».