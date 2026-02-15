Сербия обеспокоилась военным союзом соседних стран и пообещала ответ

Вучич обеспокоился военным союзом Хорватии, Албании и Косово, пообещав ответ

Сербский президент Александр Вучич обеспокоился возможным военным союзом трех соседних стран — Хорватии, Албании и непризнанного Белградом Косово, объявив его «главной угрозой для Сербии». Свои слова он высказал на конференции по безопасности в Мюнхене, опубликовав их в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Так он отреагировал на состоявшиеся встречи начальников генштабов Хорватии, Албании и Косово в албанском городе Шкодер и их министров обороны на той же конференции в Мюнхене. «Военный союз — это высшая форма объединения различных армий и систем обороны. Именно поэтому это вызывает у нас беспокойство, которое мы понимаем как наивысшую угрозу для Сербии», — отметил Вучич.

«Они хотят еще раз показать нам, что они очень влиятельны, сильны и могущественны. Я поздравляю их с этой властью и силой. Им это удалось, если их целью было нас побеспокоить. И в соответствии с этим мы будем продолжать предпринимать шаги», — добавил он. Ответом должны стать рост военных расходов Сербии и ускоренное перевооружение армии, пояснил президент.

В декабре Александр Вучич сообщил, что Сербия в возможном конфликте между Европой и Россией выбрала сторону. По его словам, Белград находится на своей собственной стороне.