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04:22, 14 июля 2026Мир

В ЕС пристыдили Каллас после конфуза с российской рыбой

Журналист Христофору заявил, что Каллас позорит ЕС своим незнанием значения торговли с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amel Emric / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас позорит ЕС своими заявлениями о незнании геополитического значения торговли с Россией. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике», — отметил он.

По мнению эксперта, Евросоюз и без того допустил серьезные просчеты при подготовке нового пакета санкций, а действия Каллас лишь усилили критику, превратив ситуацию в объект насмешек.

Ранее Каллас заявила, что страны Евросоюза (ЕС) исключили запрет на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций из-за ее геополитического значения. «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — объяснила дипломат.

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