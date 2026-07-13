Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе

Каллас: ЕС исключил запрет на поставки российской рыбы из-за ее геополитического значения

Страны Евросоюза (ЕС) исключили запрет на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций из-за ее геополитического значения. Такое неожиданное признание сделала глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит РИА Новости.

По итогам встречи глав МИД ЕС Каллас задали вопрос об эмбарго на импорт российской рыбы.

«Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — объяснила дипломат.

Ранее Каллас констатировала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету санкций против Москвы. Страны ЕС находятся близко к достижению согласия, но у ряда государств имеются возражения.

Еврокомиссия (ЕК) уже отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций. Так, Франция, Италия и Греция настояли на смягчении ограничений на въезд в Европу россиян. Также страны ЕС согласились запретить продажу российского СПГ с танкеров. Некоторые страны Евросоюза выступили против запрета на импорт рыбы из России.