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20:50, 13 июля 2026Мир

Каллас призвала ЕС согласиться на короткую боль

Каллас: Евросоюзу следует потерпеть неудобства из-за антироссийских санкций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) следует потерпеть неудобства из-за антироссийских санкций. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

По словам Каллас, объединение уже приняло столько санкций, что в некоторых странах «консенсус ушел в сторону». При этом она призвала усилить давление на Россию и оказывать помощь Украине.

«Мы должны согласиться на короткую боль ради долгосрочного выигрыша», — подчеркнула глава евродипломатии.

Ранее Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за разногласий между государствами объединения, в том числе по поставкам российской нефти.

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