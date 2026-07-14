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06:21, 14 июля 2026Бывший СССР

Бывший помощник Кучмы раскритиковал Зеленского за поездку в Париж

Соскин: Зеленский после ударов российских войск должен посетить Одессу, а не Париж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен был посетить Одессу, а не отправляться в Париж после успешных российских ударов по военной инфраструктуре города, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он назвал ситуацию возмутительной. «Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?» — раскритиковал главу государства Соскин.

Ранее российские военные поразили два парома и контейнеровоз в порту «Черноморск» под Одессой.

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