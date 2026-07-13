В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВС России на порт под Одессой

Минобороны: Российские военные атаковали два парома и контейнеровоз в порту «Черноморск»

Российские военные поразили два парома и контейнеровоз в порту «Черноморск» под Одессой. Подробности атаки Вооруженных сил России (ВС РФ) раскрыли в Министерстве обороны.

Речь идет о паромах типа «РО-РО» и контейнеровозе, который осуществлял доставку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные ударили по коллекторному судну проекта 416 «Шостка» и плавучему ДОКу для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

По данным оборонного ведомства, ударам также подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.

ВС РФ применили для группового удара по порту под Одессой высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил цель удара по одесским портам в Черном море. По его информации, Одесса является логистическим центром по доставке оружия для ВСУ.

