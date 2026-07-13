Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:58, 13 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВС России на порт под Одессой

Минобороны: Российские военные атаковали два парома и контейнеровоз в порту «Черноморск»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российские военные поразили два парома и контейнеровоз в порту «Черноморск» под Одессой. Подробности атаки Вооруженных сил России (ВС РФ) раскрыли в Министерстве обороны.

Речь идет о паромах типа «РО-РО» и контейнеровозе, который осуществлял доставку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные ударили по коллекторному судну проекта 416 «Шостка» и плавучему ДОКу для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

По данным оборонного ведомства, ударам также подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.

ВС РФ применили для группового удара по порту под Одессой высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил цель удара по одесским портам в Черном море. По его информации, Одесса является логистическим центром по доставке оружия для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ФСБ раскрыла способ доставки дронов к российским аэродромам для теракта
    Россиянам назвали неожиданное последствие заправки машины плохим топливом
    С продажами новых «Москвичей» возникли проблемы
    Экстремальная жара обрушится на Россию
    SpaceX анонсировала 13-е летные испытания Starship
    Готовившиеся для атак на российские аэродромы дроны попали на видео
    В Совфеде ответили на планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине
    Каллас сделала заявление о смене правительства Украины
    Врач предупредил об опасных последствиях употребления на завтрак одного продукта
    Сотрудник крупного банка украл у клиента 267 миллионов рублей и потратил на красивую жизнь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok