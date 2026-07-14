В России назвали планирующееся обращение Трампа к нации плохой новостью для двух политиков

Дмитриев назвал планирующееся обращение Трампа к нации плохой новостью для Байдена и Обамы

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал планирующееся обращение американского лидера Дональда Трампа к нации плохой новостью для двух политиков.

По мнению чиновника, оно станет таковым для экс-президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.

«Возможно, плохие новости для Обамы [и] Байдена», — написал Дмитриев.

Ранее Трамп сообщил, что в четверг, 16 июля, выступит с обращением к нации. Журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор уточнил, что речь президента будет посвящена «недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы 2020 года».