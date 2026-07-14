Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:39, 14 июля 2026Мир

В России назвали планирующееся обращение Трампа к нации плохой новостью для двух политиков

Дмитриев назвал планирующееся обращение Трампа к нации плохой новостью для Байдена и Обамы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал планирующееся обращение американского лидера Дональда Трампа к нации плохой новостью для двух политиков.

По мнению чиновника, оно станет таковым для экс-президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.

«Возможно, плохие новости для Обамы [и] Байдена», — написал Дмитриев.

Ранее Трамп сообщил, что в четверг, 16 июля, выступит с обращением к нации. Журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор уточнил, что речь президента будет посвящена «недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы 2020 года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Осложняет многие важные геополитические процессы». Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    В России назвали планирующееся обращение Трампа к нации плохой новостью для двух политиков
    В Госдуме призвали снять с россиян расходы на эвакуацию машин на штрафстоянки
    Известная певица попала в смертельное ДТП по дороге на концерт
    Назван способ не переплачивать за новый смартфон
    В Германии три самолета не смогли приземлиться в аэропорту из-за зайца
    Бывший помощник Кучмы раскритиковал Зеленского за поездку в Париж
    Экс-премьер Украины предрек проблемы для Киева из-за массовых протестов
    Россиян предупредили о связанной с нейросетями опасностью
    Поклонник шпината жестоко поплатился за любовь к полезной пище
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok