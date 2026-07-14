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23:39, 13 июля 2026Мир

Раскрыта тема предстоящего обращения Трампа к нации

MS Now: Обращение Трампа к нации будет посвящено вмешательству в выборы 2020 года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Темой обращения президента США Дональда Трампа к нации 16 июля станет вмешательство в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор в социальной сети X.

«Речь Трампа в четверг, как ожидается, будет посвящена недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы 2020 года», — написал журналист.

Ранее Трамп анонсировал обращение к нации. Оно запланировано на 21:00 16 июля по восточному времени (04:00 17 июля по московскому времени).

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