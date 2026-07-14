Известная певица попала в смертельное ДТП по дороге на концерт

В Бразилии известная певица Коста из штата Пиауи погибла в ДТП

В Бразилии известная певица Джессика Коста попала в смертельное ДТП. Об этом сообщает Need To Know.

32-летняя Коста попала в аварию ночью 11 июля на дороге недалеко от города Тимон в штате Мараньян. Вечером она дала концерт в городе Терезина и направлялась на следующее выступление в Кашиас. Машину певицы протаранил пикап с выключенными фарами. Его водитель сумел скрыться с места происшествия. Коста и еще один человек, находившийся в ее машине, получили тяжелые травмы. Спасти их медики не смогли.

Соболезнования в связи со случившимся выразили многочисленные поклонники и коллеги Косты. Уход исполнительницы из жизни назвали серьезным ударом для музыкальной сцены ее родного штата Пиауи.

Женщина начала музыкальную карьеру в 2024 году и считалась восходящей звездой. Она выступала в клубах, ресторанах и на крупных местных фестивалях. На ее страницы в социальных сетях было подписано несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Индии популярной певицы из штата Пенджаб не стало при загадочных обстоятельствах. Останки 29-летней Яшиндер Каур, известной под сценическим псевдонимом Индер Каур, обнаружили в канале рядом с городом Лудхиана.